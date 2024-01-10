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باسيل: موقفنا من ملف رئاسة الجمهورية إيجابي ولا نتمسّك بـ"اللا" وعلينا واجب أن نقوم بمساعٍ سواء صامتة أو مُعلنة ولم تتوقف

Lebanon 24
10-01-2024 | 14:47
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