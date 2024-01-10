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باسيل: يمكننا إيصال رئيس توافقي وفي آخر لقاء عقدتهُ مع الرئيس بري وجدته إيجابياً وأراهن أن يحصل تلاقٍ على الحل من خلال انتخاب رئيس توافقي أي أن نتفق عليها لأن الأسماء المطروحة حالياً ليس لديها فرصة للوصول

Lebanon 24
10-01-2024 | 14:47
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