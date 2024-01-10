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السيناتور الأميريكي بيرني ساندرز: سأقدم مشروع قرار إلى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل لمساءلة وزارة الخارجية عما يحدث في غزة

Lebanon 24
10-01-2024 | 19:17
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