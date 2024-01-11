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وسائل إعلام فلسطينية: القوات الإسرائيلية تنسحب من جنين بعد عملية عسكرية استمرت لساعات

Lebanon 24
11-01-2024 | 01:09
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