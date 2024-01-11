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أخبار عاجلة
"لبنان 24": 4 قذائف مدفعية لغاية الآن على تلة حمامص في سردا
Lebanon 24
11-01-2024
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03:22
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