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الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: نطالب بإدانة جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل و لن ينتهي الخلاف معها إلا بوقف عملها العسكري في غزة

Lebanon 24
11-01-2024 | 05:34
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