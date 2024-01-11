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قائد بحري فرنسي: ننسق مع الولايات المتحدة في البحر الأحمر لكننا لسنا تحت قيادتها

Lebanon 24
11-01-2024 | 05:40
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