Advertisement

أخبار عاجلة

البحرية الفرنسية: 80% من حركة المرور ما زالت تمر عبر مضيق باب المندب بفضل الجهود العسكرية الدولية

Lebanon 24
11-01-2024 | 05:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"البحرية" البريطانية: سفينة تبلّغ عن تحليق طائرتين مسيرتين فوقها جنوب مضيق باب المندب (الحدث)
lebanon 24
11/01/2024 13:22:03 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إنها تحقق في تقرير عن حادث بالقرب من مضيق باب المندب شمال ميناء المخا في اليمن (الشرق)
lebanon 24
11/01/2024 13:22:03 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد بالبحرية الفرنسية: العمليات الفرنسية في البحر الأحمر تظل بالكامل تحت القيادة الفرنسية
lebanon 24
11/01/2024 13:22:03 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: إنقلاب حمولة من شاحنة على طريق جسر أنطلياس باتجاه بيروت ما أدى إلى قطع الطريق وحركة المرور كثيفة
lebanon 24
11/01/2024 13:22:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:17 | 2024-01-11
06:12 | 2024-01-11
06:04 | 2024-01-11
06:03 | 2024-01-11
06:02 | 2024-01-11
06:00 | 2024-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24