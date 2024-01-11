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الخارجية الفلسطينية: مساءلة ومحاسبة إسرائيل عبر مؤسسات العدالة الدولية هي المحور الرئيس للاستراتيجية القانونية لدولة فلسطين

Lebanon 24
11-01-2024 | 05:41
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