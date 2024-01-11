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الخارجية الفلسطينية: نطالب الدول الشقيقة والصديقة بدعم جنوب إفريقيا وخطوتها أمام محكمة العدل انتصارا للعدالة ومنعا لإبادة شعبنا
Lebanon 24
11-01-2024
|
05:42
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