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شهداء وجرحى إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على فلسطينيين كانوا ينتظرون مساعدات غرب غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
11-01-2024 | 05:50
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