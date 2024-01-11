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قائد بالبحرية الفرنسية: العمليات الفرنسية في البحر الأحمر تظل بالكامل تحت القيادة الفرنسية

Lebanon 24
11-01-2024 | 05:54
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