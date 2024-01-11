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بدء الاجتماع بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والموفد الأميركي آموس هوكشتاين في مشاركة وزير الخارجية والوفد الأميركي المرافق لهوكشتاين

Lebanon 24
11-01-2024 | 06:02
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