Advertisement

أخبار عاجلة

زيلينسكي: من الصعب جدا على أوكرانيا النجاة دون الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
11-01-2024 | 06:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صحيفة "بوليتيكو": الاتحاد الأوروبي وعد كييف بتقديم التمويل المالي بحلول شهر آذار على أبعد تقدير (الشرق)
lebanon 24
11/01/2024 15:27:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: دول الاتحاد ستقف بجانب أوكرانيا في مواجهة روسيا "مهما كلفها الأمر" (الشرق)
lebanon 24
11/01/2024 15:27:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء سلوفاكيا: طريق أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيستغرق سنوات عديدة (الشرق)
lebanon 24
11/01/2024 15:27:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء المجر: طريق أوكرانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي عملية طويلة للغاية (الشرق)
lebanon 24
11/01/2024 15:27:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:27 | 2024-01-11
08:26 | 2024-01-11
08:23 | 2024-01-11
08:23 | 2024-01-11
08:22 | 2024-01-11
08:18 | 2024-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24