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أخبار عاجلة
وزير الخارجية الأميركي: عمل إسرائيل مع المنطقة وخلق مسار نحو دولة فلسطينية هو أفضل وسيلة لعزل إيران
Lebanon 24
11-01-2024
|
07:15
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