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وزارة الصحة في غزة: استشهاد 23469 فلسطينيا في القطاع في ضربات إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول

Lebanon 24
11-01-2024 | 07:48
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