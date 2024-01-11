حزب الله: استهدفنا تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط تلة الطيحات وجبل نذر بالأسلحة الصاروخية وأوقعنا فيه ‏إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح

Lebanon 24