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هيئة البث الإسرائيلية: سقوط صاروخ في المطلة بالجليل الأعلى بعد تفعيل الإنذار فيها

Lebanon 24
11-01-2024 | 08:23
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