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بلينكن يؤكد خلال لقائه السيسي بالقاهرة التزام واشنطن بضمان عدم تهجير الفلسطينيين في غزة وبإقامة دولة فلسطينية (الجزيرة)

Lebanon 24
11-01-2024 | 10:09
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