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بلدية كريات شمونة: سقوط 7 صواريخ على المدينة بعد تفعيل صفارات الإنذار مرتين
Lebanon 24
11-01-2024
|
10:29
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