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وزير الطاقة السعودي ووزير البترول المصري: نؤكد أهمية الاستمرار في دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية

Lebanon 24
11-01-2024 | 10:30
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