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الرئاسة المصرية: السيسي استعرض في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني التحركات الرامية لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين

Lebanon 24
11-01-2024 | 10:41
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