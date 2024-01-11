Advertisement

أخبار عاجلة

غرفة الشحن القبرصية: الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على ممرات الملاحة بالبحر الأحمر قد يكون لها تأثير سلبي على الاقتصادات

Lebanon 24
11-01-2024 | 10:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يستعد لإطلاق مبادرة جديدة لتأمين وحماية الملاحة الدولية من الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون
lebanon 24
11/01/2024 19:20:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لـ12 دولة: الحوثيون سيتحملون العواقب إذا استمروا في تهديد الملاحة بالبحر الأحمر (العربية)
lebanon 24
11/01/2024 19:20:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بنك غولدمان ساكس يستبعد تأثيرا كبيرا لتعطل الشحن بالبحر الأحمر على أسعار النفط (العربية)
lebanon 24
11/01/2024 19:20:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي يدين بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على سفينة تجارية في البحر الأحمر
lebanon 24
11/01/2024 19:20:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:56 | 2024-01-11
11:41 | 2024-01-11
11:26 | 2024-01-11
11:20 | 2024-01-11
11:16 | 2024-01-11
11:11 | 2024-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24