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مصادر من "حماس" لـ"العربية": لم يتم الحديث عن أيّ صفقات تتضمن خروج قادة الحركة من غزة

Lebanon 24
11-01-2024 | 11:16
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