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الجيش الإسرائيليّ: نفذنا 2130 عملية إجلاء لجنود مصابين منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة

Lebanon 24
11-01-2024 | 12:22
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