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وزارة الخارجية الأميركية: أوضحنا للإسرائيليين ضرورة إتّخاذ خطوات لتقليل تأثير الصراع الدائر على المدنيين

Lebanon 24
11-01-2024 | 12:53
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