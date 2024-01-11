الجميّل: باسيل هو المعني مباشرة بالملف الرئاسي كونه يقول إنه يملك أكبر كتلة مسيحية والمطلوب من المجلس النيابي وفي مقدمهم نواب "التيار" انتخاب الرئيس

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