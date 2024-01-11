"الجزيرة" عن صحيفة "معاريف": محادثات المعارضة وأعضاء في الليكود لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو فشلت بعد اشتراط المعارضة أن تبقى الحكومة البديلة عامين

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