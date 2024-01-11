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الجيش الأميركي: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن على ممرات الشحن الدولية في خليج عدن اليوم

Lebanon 24
11-01-2024 | 14:06
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