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الأسطول الخامس الأميركي: إيران تحتجز حاليا 5 سفن وأكثر من 90 رهينة على متنها

Lebanon 24
11-01-2024 | 16:24
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