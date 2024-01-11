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مسؤول في البنتاغون ل"سكاي نيوز عربية": الأنظمة الدفاعية الصاروخية الأميركية في المنطقة وُضعت في حالة استنفار

Lebanon 24
11-01-2024 | 17:32
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