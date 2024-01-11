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عضو لجنة الدفاع والأمن في اليمن اللواء عبد السلام جحاف: أي عمل عدائي ضد اليمن لن يصرفنا عن الدفاع عن غزة

Lebanon 24
11-01-2024 | 17:34
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