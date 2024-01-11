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المتحدث باسم الدفاع السعودية: لا صحة لما يتداول عن وصول قوات أجنبية لقاعدة الملك فهد

Lebanon 24
11-01-2024 | 19:08
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