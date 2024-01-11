نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي: بلادنا تعرضت لهجوم عدواني واسع من سفن وغواصات وطائرات حربية أميركية وبريطانية وبسيتعين على لندن وواشنطن الاستعداد لدفع الثمن باهظاً

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