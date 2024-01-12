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وزير الدولة البريطاني للقوات المسلحة: سنرى ما إذا كانت هجمات الحوثيين ستتوقف وندرس اتخاذ مزيد من الإجراءات

Lebanon 24
12-01-2024 | 02:15
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