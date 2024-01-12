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جوزيب بوريل: تحدث مع وزير خارجية عُمان بشأن التوترات المتزايدة في البحر الأحمر والحاجة للحفاظ على حرية الملاحة

Lebanon 24
12-01-2024 | 02:33
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