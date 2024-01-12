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متحدث باسم الحوثيين: الملاحة في البحر الأحمر طبيعية وآمنة لكل السفن باستثناء الإسرائيلية
Lebanon 24
12-01-2024
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