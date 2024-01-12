ميقاتي: أبلغنا جميع الموفدين أن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي وانطلاقاً من عروبتنا ومبادئنا نطالب بأن يصار في أسرع وقت ممكن إلى وقف إطلاق النار في غزة بالتوازي مع وقف إطلاق نار جديّ في لبنان

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