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أ ف ب نقلا عن منظمة غير حكومية: مقتل أكثر من 30 مدنيا في الخرطوم قضى 23 منهم في قصف جوي

Lebanon 24
12-01-2024 | 03:32
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