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مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: إسرائيل أخفقت مرارا في احترام القانون الإنساني الدولي

Lebanon 24
12-01-2024 | 04:46
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