وزير الزراعة عباس الحاج حسن من السرايا: طرحنا موضوع القنب الهندي الصناعي وكان يجب إتّخاذ القرار في هذا الموضوع منذ 3 سنوات و7 أشهر ونحن لدينا خسارة كبيرة ولا قيامة لنا إلاّ من خلال الاستثمار بهذا القطاع

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