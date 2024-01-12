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وزير الزراعة عباس الحاج حسن من السرايا: طرحنا موضوع القنب الهندي الصناعي وكان يجب إتّخاذ القرار في هذا الموضوع منذ 3 سنوات و7 أشهر ونحن لدينا خسارة كبيرة ولا قيامة لنا إلاّ من خلال الاستثمار بهذا القطاع

Lebanon 24
12-01-2024 | 05:13
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