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وزير الصناعة جورج بوشكيان من السرايا: يجب علينا كدولة لبنانية أن نستغل الموارد التي لدينا والقنب الهندي ليس حشيشة ويستعمل في الدواء والبنج وهذا مورد أساسي ويجب الإنطلاق به سريعاً

Lebanon 24
12-01-2024 | 05:13
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