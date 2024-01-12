وزير الصناعة جورج بوشكيان من السرايا: يجب علينا كدولة لبنانية أن نستغل الموارد التي لدينا والقنب الهندي ليس حشيشة ويستعمل في الدواء والبنج وهذا مورد أساسي ويجب الإنطلاق به سريعاً

Lebanon 24