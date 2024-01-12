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رويترز عن مصدر حكومي إيطالي: واشنطن ولندن عرضتا علينا المشاركة بقصف مواقع للحوثيين ولكننا امتنعنا عن المشاركة (الجزيرة)

Lebanon 24
12-01-2024 | 05:25
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