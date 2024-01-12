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مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الوضع غير محتمل في جنوب غزة المكتظ بما يزيد عن 1.3 مليون نازح في رفح (الجزيرة)
Lebanon 24
12-01-2024
|
05:48
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