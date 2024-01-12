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أردوغان: ما يحدث هو استخدام قوة غير متوازنة وإسرائيل تمارس هذا الأمر في غزة وسنرى كيف ستدافع إيران عن نفسها (الجزيرة)

Lebanon 24
12-01-2024 | 06:16
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