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الخارجية العراقية: الحل في أن يمارس مجلس الأمن الدولي مسؤولياته وأن يصدر قرارا بوقف الحرب الوحشية على غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
12-01-2024 | 06:25
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