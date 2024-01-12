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لندن: نعتقد أن الضربات التي نفذناها مع أميركا على اليمن ستقلل من قدرة الحوثي على شن هجمات في البحر الأحمر (الشرق)

Lebanon 24
12-01-2024 | 07:19
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