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سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: ما يحصل في محكمة لاهاي يُظهر كيف أصبحت الأمم المتحدة ومؤسساتها أسلحة في خدمة المنظمات الإرهابية (الجزيرة)

Lebanon 24
12-01-2024 | 09:24
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