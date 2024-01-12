سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: ما يحصل في محكمة لاهاي يُظهر كيف أصبحت الأمم المتحدة ومؤسساتها أسلحة في خدمة المنظمات الإرهابية (الجزيرة)

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