Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الإسرائيلي: ادعاءات جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لا أساس لها ولم يتم تقديم أي أدلة (الجزيرة)

Lebanon 24
12-01-2024 | 09:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإندونيسية: ندعم دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل ضد إسرائيل بتهمة الإبادة وطلبها الوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة (الجزيرة)
lebanon 24
12/01/2024 19:02:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: الجنود الإسرائيليون يلتقطون صورا لأنفسهم وهم يحتفلون بتدمير المدن والقرى (الجزيرة)
lebanon 24
12/01/2024 19:02:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: بحثت مع نظيري البريطاني زيادة الضغط على إيران التي تزعزع الاستقرار عبر وكلائها (الجزيرة)
lebanon 24
12/01/2024 19:02:06 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: حزب الله أطلق صواريخ على رأس الناقورة خلال وجود وزير الخارجية وعدد من السفراء بالشمال (الجزيرة)
lebanon 24
12/01/2024 19:02:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:58 | 2024-01-12
11:56 | 2024-01-12
11:45 | 2024-01-12
11:40 | 2024-01-12
11:39 | 2024-01-12
11:35 | 2024-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24