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الخارجية الفلسطينية: الشعب الفلسطيني سيظل مدينا بالعرفان لحكومة جنوب إفريقيا وشعبها الشجاع على وقوفهم في وجه الظلم (الجزيرة)

Lebanon 24
12-01-2024 | 09:47
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